Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • YYYYYYY XXXXXXX
    Они что охренели, границу то кто будет охранять???Эстония отправит ...
  • зуфар юсупов
    Полный капец хуситам. Придется им позорно бежать в джунгли.Эстония отправит ...
  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Мда... Однако , пипец хуситам.....Эстония отправит ...

Поляки оторопели от реакции посла России. И теперь грозят сбивать все пролетающие вблизи границ НАТО российские ракеты

Поляки оторопели от реакции посла России. И теперь грозят сбивать все пролетающие вблизи границ НАТО российские ракеты

  У поляков знатно подгорает. Дошло до того, что заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна пригрозил сбивать все ракеты, которые будут пролетать даже вблизи польских или прочих границ стран НАТО.

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