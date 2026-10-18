В матче 14-го тура Второй лиги ФК «Калуга» играет на выезде в Брянске. Представляем составы команд.Футболисты «Калуги» начинают выездной матч 14-го тура Второй лиги против ФК «Динамо Брянск».
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