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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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53% россиян знают о спонсорстве букмекеров. «Фонбет» – самый узнаваемый спонсор-букмекер

Большинство россиян знают о спонсорстве со стороны букмекеров. По данным исследования Ставок на Спортсе’’ и агентства PROGNOSIS, 53% опрошенных россиян знают о спонсорстве букмекеров, 32% что-то слышали о нем.

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