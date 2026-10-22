Ученики школы №170 в Екатеринбурге заявили, что администрация под угрозой двоек за четверть и неаттестации требует от них обязательной сдачи нормативов ГТО, хотя по закону участие в сдаче является добровольным, а уроки физкультуры в четверти не проводились из-за отсутствия преподавателя.