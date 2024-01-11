WSJ: замглавы Пентагона Хикс управляла ведомством с пляжа без ведома Байдена

Заместитель Кэтлин Хикс главы Пентагона Ллойда Остина во время его госпитализации без ведома президента США Джо Байдена управляла оборонным ведомством в течение четырех дней, находясь в отпуске на пляже в Пуэрто-Рико.
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