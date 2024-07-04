Байден заявил, что прошел обследование после провала на дебатах с Трампом

На закрытой встрече с губернаторами-демократами в Белом доме президент США Джо Байден сообщил, что прошёл медицинское обследование после того, как неудачно выступил на теледебатах со своим предшественником Дональдом Трампом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии