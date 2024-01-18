ПВО сбила и перехватила БПЛА над Московской и Ленинградской областями

В Минобороны России сообщили, что в ночь на 18 января средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Московской областью и перехватили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Ленинградской областью.