ПВО сбила и перехватила БПЛА над Московской и Ленинградской областями

В Минобороны России сообщили, что в ночь на 18 января средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Московской областью и перехватили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Ленинградской областью.
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