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Кейн перед финалом Евро: «Когда заходишь так далеко, «Золотая бутса» уходит на второй план. Думаешь только о трофее. Не расстроюсь, если забьет кто-то другой. Главное, чтобы Англия победила» 

Кейн перед финалом Евро: «Когда заходишь так далеко, «Золотая бутса» уходит на второй план. Думаешь только о трофее. Не расстроюсь, если забьет кто-то другой. Главное, чтобы Англия победила» 

Матч между сборными Англии и Испании пройдет сегодня. «В нашей команде все движутся в одном направлении.

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