Аксаков объяснил продажу драгоценных камней из Госфонда

Минфин 27 февраля проведет аукцион по продаже бриллиантов из Госфонда. Это стандартная государственная сделка для обновления складов, рассказал «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков 31 января.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии