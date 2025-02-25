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Школьники Ханты-Мансийска на удалёнке до 28 февраля из-за вируса ОРВИ

Школьники Ханты-Мансийска на удалёнке до 28 февраля из-за вируса ОРВИ

Ученики всех классов школ Ханты-Мансийска переведены на дистанционное обучение до 28 февраля из-за роста случаев ОРВИ среди детей.

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