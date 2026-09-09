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Политолог Михаил Бурда рассказал, как мигрантов учат ненавидеть Россию

Политолог Михаил Бурда рассказал, как мигрантов учат ненавидеть Россию

Ненавидеть Россию мигрантов учат с самого детства. Удивительно, но это и в России происходит. Свою оценку дал политолог Михаил Бурда.

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Игорь Кузнецов

Исходить следует что у нас светское государство (ст. 14 Конституции РФ), при этом положение о «светском государстве» содержится в конституциях в Европе -  Турция (с 1927 г.) и Франция (с 1946 г.). Но только Конституция РФ содержит также "принцип отделения" религиозных объединений от государства.
Поэтому, если кто-то в диаспорах насаждает следование любым религиозным порядкам, ставя их выше норм права и порядка в РФ, это "необходимо жёстко пресекать".
В стране нормально существуют религиозные объединения, в том числе мусульман, но в рамках закона.
Борьба с религиозным радикализмом и экстремизмом (в том числе исламистов) - приоритетное направление социальной безопасности.