Ненавидеть Россию мигрантов учат с самого детства. Удивительно, но это и в России происходит. Свою оценку дал политолог Михаил Бурда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Тайна визита Рэтклиффа раскрыта. Чем «страшная правда» директора ЦРУ обернулась для Украины и Европы
- «Меня сняли с рейса»: узбекский блогер потребовал наказать бортпроводницу, посмевшую заговорить с ним на русском
- Бизнес на патриотизме — сейчас это смотрится особенно гнусно: Парк «Патриот» стал вотчиной ОПГ
Свежие комментарии
- ИК Информационная во...
- МG Приоритет своим: ...
- Приоритет своим: ...
Политолух Бурда явно сочиняет ,что характерно для авторов с "Царь-града". О ненависти к России явная ложь.
Исходить следует что у нас светское государство (ст. 14 Конституции РФ), при этом положение о «светском государстве» содержится в конституциях в Европе - Турция (с 1927 г.) и Франция (с 1946 г.). Но только Конституция РФ содержит также "принцип отделения" религиозных объединений от государства.
Поэтому, если кто-то в диаспорах насаждает следование любым религиозным порядкам, ставя их выше норм права и порядка в РФ, это "необходимо жёстко пресекать".
В стране нормально существуют религиозные объединения, в том числе мусульман, но в рамках закона.
Борьба с религиозным радикализмом и экстремизмом (в том числе исламистов) - приоритетное направление социальной безопасности.