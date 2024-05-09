Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него нет никаких сомнений в победе России.По его словам, российский народ в сложные моменты проявляет лучшие качества, мужество и героизм, а происходящее в рамках СВО это подтверждает.
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