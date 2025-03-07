Бывшего конкурента Шелеста Ефименко вновь выбрали главой Марьяновского района. Этот пост он занимает с 2021 года.
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Бывшего конкурента Шелеста Ефименко вновь выбрали главой Марьяновского района. Этот пост он занимает с 2021 года.