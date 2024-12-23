Трамп заявил, что в США будут признавать только два пола

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал остановить "трансгендерное безумие". Выступая на конференции Turning Point USA, политик заявил, что при его администрации в стране будут признаваться только два пола - мужской и женский.
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