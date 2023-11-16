Appeals Court Lifts Trump Gag Order In NY Fraud Case While Case Under Review A New York appeals court judge on Thursday temporarily lifted a gag order preventing former President Donald Trump from commenting on court staffers in his civil fraud trial.
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