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Appeals Court Lifts Trump Gag Order In NY Fraud Case While Case Under Review

Appeals Court Lifts Trump Gag Order In NY Fraud Case While Case Under Review

Appeals Court Lifts Trump Gag Order In NY Fraud Case While Case Under Review A New York appeals court judge on Thursday temporarily lifted a gag order preventing former President Donald Trump from commenting on court staffers in his civil fraud trial.

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