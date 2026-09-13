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389 украинских дронов сбили за ночь над регионами России и тремя морями - Минобороны

389 украинских дронов сбили за ночь над регионами России и тремя морями - Минобороны

ПВО России уничтожили 389 украинских беспилотников над 15 регионами страны и акваториями Азовского, Черного и Каспийского морей.

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