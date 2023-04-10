Журнал «Профиль»

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Сенатор США допустил блокировку Китаем Тайваня в ближайшие недели

Сенатор США допустил блокировку Китаем Тайваня в ближайшие недели

Сенатор Республиканской партии от Южной Каролины Линдси Грэм в интервью для Fox News Sunday заявил о том, что Соединенным Штатам нужно активизировать усилия по подготовке к потенциально возможным военным действиям, которые могут пройти в 2023 году.

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