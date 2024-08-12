Массовая эвакуация началась из Краснояружского района Белогорья

Зафиксирована активность ВСУ на границе.фото: t.me/vvgladkov--> Власти Белгородской области из-за активности ВСУ на границе начали эвакуацию жителей Краснояружского района, сообщил 12 августа губернатор Вячеслав Гладков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии