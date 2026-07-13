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ДумаТВ

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ВС РФ нанесли групповые удары по портам Украины

ВС РФ нанесли групповые удары по портам Украины

Российские войска в ночной атаке поразили объекты порта Черноморск в Одесской области, используемые для обеспечения украинских военных, включая судно «Шостка», плавучий док для подводных аппаратов, а также паромы и контейнеровоз с грузами, сообщило Минобороны РФ.

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