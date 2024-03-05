Поэзия как нравственный выбор

Презентация книги о творчестве Валерия Дударева в библиотеке № 186 Умеют ли сегодня люди цифрового эона отличать желаемое от действительного, понимать, где идеальное и материальное, добро и зло, чет и нечет?.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии