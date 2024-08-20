Диетолог Ефимов: ягодно-овощная диета может грозить большими проблемами для здоровья

В этих продуктах содержится малое количество аминокислот Ассистент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Максим Ефимов рассказал РИА Новости, что будет с организмом, если питаться только ягодами и овощами целую неделю.
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