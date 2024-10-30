Власти сообщили, когда смогут обсуждать закрытие полигона в Барсуковке

Вопрос закрытия или продолжения эксплуатации полигона твердых бытовых отходов в Барсуковке, от запаха которого страдают жители Советска, можно будет обсуждать только по итогам проектных работ, сообщила пресс-служба минприроды Калининградской области 30 октября в соцсети «ВКонтакте».