Юрист Соловьев: Бумажные больничные листы выдают только мошенники

С 2022 года в России изменились правила предоставления больничных листов. Заслуженный юрист страны Иван Соловьев рассказал, что теперь в государственных и частных медучреждениях они выдаются только в электронном виде, — пишет Общественная Служба Новостей.
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