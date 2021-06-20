Американки пока не по зубам. В преддверии Олимпиады российские ватерполистки довольствовались традиционной «бронзой» Мировой лиги

ВОДНОЕ ПОЛО. Мировая лига. Женщины Ватерполистки очень любят выступать в Мировой лиге. Призовые здесь хорошие, а степень ответственности, и стало быть, психологическое давление гораздо ниже, чем на чемпионатах мира, не говоря уж про Олимпиаду.