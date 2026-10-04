Милена Петросян заподозрена в измене мужу перед его гибелью

Трагедия в Кемерове: муж блогера покончил с собой у озера Красное. Блогеры связывают это с изменой жены Милены Петросян, сестра погибшего требует разобраться в обстоятельствах.
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