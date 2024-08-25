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Армия Израиля сообщила, что уничтожила более тысячи снарядов «Хезболлы»

Армия Израиля сообщила, что уничтожила более тысячи снарядов «Хезболлы»

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что самолеты армии Израиля уничтожили более тысячи снарядов ливанского движения "Хезболла", которые были направлены на северные и центральные территории страны.

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