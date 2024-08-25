Армия Израиля сообщила, что уничтожила более тысячи снарядов «Хезболлы»

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что самолеты армии Израиля уничтожили более тысячи снарядов ливанского движения "Хезболла", которые были направлены на северные и центральные территории страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии