Замещающая миграция и исламизация: тенденции и перспективы

Недавно историк Александр Дюков в своем Telegram-канале констатировал, что при сохранении неизменными нынешних миграционных трендов Россия столкнется с тем, что через 10–15 лет среднеазиатские страны, запретившие в своих странах никабы и активно борющиеся с радикальным исламом, будут вынуждены по соображениям безопасности закрывать границы с Россией, из которой будут ехать безнаказанно расплодившиеся исламисты.
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