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SPLETNIK

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"Неуважительно отнеслись к самому футболу". В ЦСКА снова раскритиковали "футбольную аналитику" Надежды Стрелец и ответили на её обвинения в сексизме

"Неуважительно отнеслись к самому футболу". В ЦСКА снова раскритиковали "футбольную аналитику" Надежды Стрелец и ответили на её обвинения в сексизме

Несколько дней назад у 46-летней журналистки Надежды Стрелец случилась публичная ссора с руководителем по коммуникациям футбольного клуба ЦСКА Кириллом Брейдо.

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