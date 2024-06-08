Сасаки Зеленский

«Запад сидит на унитазе, как на троне, но у него кончилась туалетная бумага»(с)неизвестный комментатор в интернете о текущей ситуации в мире Я уже неоднократно обращался к классическому японскому сюжету, возможно самому знаменитому/эпическому эпизоду японской истории – поединку Миямото Мусаси и Сасаке Кодзиро.