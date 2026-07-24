О Робокопе снимут сериал, галерея Аполлона снова открылась — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события из мира отдыха и развлечений, которые вы могли пропустить. Вышел первый трейлер блокбастера «Мстители: Судный день» Компания Marvel Entertainment выпустила дебютный трейлер фильма «Мстители: Судный день» (другое название — «Мстители: Доктор Дум»).
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