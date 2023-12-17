Кремль: предвыборный штаб Путина сформируют своевременно

Избирательный штаб президента Владимира Путина перед выборами 2024 года сформируют своевременно. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время съезда «Единой России», сообщило РИА «Новости».
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