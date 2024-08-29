Советники директоров по воспитанию в школах станут получать ежемесячную выплату

Согласно информации, предоставленной экспертом из Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяной Подольской, советники директоров по воспитательной работе в школах и учреждениях среднего профессионального образования будут получать месячную федеральную выплату в размере пяти тысяч рублей с 1 сентября.
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