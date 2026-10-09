В Приморье со дна реки достали машину с телом водителя

В Приморье из реки Уссури достали машину, в которой находилось тело человека. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».
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