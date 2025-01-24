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Скалы, старые машины и низкие тарифы: почему Дарасун остался без воды

Скалы, старые машины и низкие тарифы: почему Дарасун остался без воды

В поселке Дарасун обострилась проблема водоснабжения частного сектора. Жители улицы Лазо сообщают, что уже две недели остаются без подвоза питьевой воды, сообщается в Telegram-канале регионального отделения Народного фронта.

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