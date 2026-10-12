Папу Римского Льва XIV госпитализируют 13 октября для удаления узла в легком

Папу Римского Льва XIV госпитализируют во вторник, 13 октября, для проведения операции по удалению небольшого легочного узла.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- AFP: ЕС утвердил ...
- НМ Певица Виктория Д...
- ТАСС: сторонники ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым