Киберэксперт Гусев: рабочие пароли опасно отправлять через мессенджеры

Киберэксперт Александр Гусев рассказал, что передача рабочих паролей через мессенджеры или электронную почту создаёт риск, который может сохраняться годами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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