👩🏻‍🍼Психолог рассказала, как в России поддерживают матерей-одиночек Социальный предприниматель, психолог и коуч Александра Горни отметила, что сегодня для матерей‑одиночек доступен широкий спектр поддержки — от психологической помощи до практических инструментов: работают школы для родителей, проводятся обучающие курсы, можно получить консультации специалистов.