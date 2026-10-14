👩🏻🍼Психолог рассказала, как в России поддерживают матерей-одиночек Социальный предприниматель, психолог и коуч Александра Горни отметила, что сегодня для матерей‑одиночек доступен широкий спектр поддержки — от психологической помощи до практических инструментов: работают школы для родителей, проводятся обучающие курсы, можно получить консультации специалистов.
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