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test mazurok

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👩🏻‍🍼Психолог рассказала, как в России поддерживают матерей-одиночек Социальный предприниматель, психолог и коуч Александра Горни отметила, что сегодня для матерей‑одиночек доступен широкий спектр поддержки — от психологической помощи до практических инструментов: работают школы для родителей, проводятся обучающие курсы, можно получить консультации специалистов.

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