В СПбГУ выявили механизм разрушения барьера кишечного эпителия радиацией

Результаты исследование опубликованы в International Journal of Molecular Sciences. Ионизирующая радиация при авариях на атомных электростанциях, а также при длительных космических полетах, может иметь тяжелые последствия для организма.
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