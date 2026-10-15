Следственной частью Следственного управления УМВД России по Архангельской области окончено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в крупном размере организованной группой).
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