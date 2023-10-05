В смоленский Днепр выпустили около 1500 особей стерляди (видео)

Россия и Белоруссия зарыбили Днепр. В главную реку Смоленска выпустили молодь стерляди. Ранее эта промысловая рыба была довольно многочисленной в водоеме, однако в настоящее время встречается только единичными экземплярами.
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