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УАФ ведет переговоры с экс-хавбеком «Рубина» Ребровым. И.о. тренера сборной назначен Ротань – он также возглавляет Украину U21 и «Александрию»

УАФ ведет переговоры с экс-хавбеком «Рубина» Ребровым. И.о. тренера сборной назначен Ротань – он также возглавляет Украину U21 и «Александрию»

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Руслан Ротань будет тренировать три команды. На заседании исполкома Украинской ассоциации футбола 41-летний специалист был утвержден исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины.

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