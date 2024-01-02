Председатель Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело по факту смертельного избиения мужчины группой лиц в Санкт-Петербурге

В социальных медиа сообщалось, что утром 1 января 2024 года в одном из домов на улице Пограничника Гарькавого города Санкт-Петербурга группа молодых людей, в числе которых 17-летний подросток, избила соседа по подъезду и его сына, сделавших замечание из-за слишком шумного поведения в новогоднюю ночь.