20+ реальных фото из жизни, которые докажут вам, что наш мир похож на компьютерную игру

Вы когда либо задумывались, что наш мир это симуляция? Вопрос тяжелый, поэтому давайте немного расслабимся и посмотрим на фото людей со всего мира, которые смогли запечатлеть сбой в матрице и дали нам лишний повод задуматься, а не компьютерная ли это игра — наша жизнь? Как так получилось? Не здание, а стена из окон? Нет, не фотошоп, просто такой полдень без тени Бампера здесь остался после аварии, а кажется, что машина движется к нам из другого измерения Просто часть облаков еще не погрузилось Нет, это кадры не из «Шоу Трумана».