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Курские новости

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В Курской области дан старт масштабной акции по лесовосстановлению

В Курской области дан старт масштабной акции по лесовосстановлению

В Курской области началась масштабная кампания по лесовосстановлению: тысячи саженцев дуба черешчатого обретают новую жизнь!В Курской области началась масштабная кампания по лесовосстановлению: тысячи саженцев дуба черешчатого обретают новую жизнь! В Золотухинском районе сотрудники Лесопожарного центра и арендаторы лесных угодий объединили усилия, чтобы вернуть лесам былую красоту.

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