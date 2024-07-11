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Решивших сдаться солдат ВСУ вывел из-под огня наш БПЛА с аудиосистемой

По информации ТАСС, два украинских военнослужащих были взяты в плен в районе Работино . Они безопасно добрались до российских позиций под руководством нашего дрона с аудиосистемой, с помощью которой всушникам указывали маршрут.

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