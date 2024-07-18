В Петербурге массово штрафуют за купание в неположенных местах

Наказаны уже 56 человек. Петербуржцам выписывают штрафы за купание в неположенных местах. К ответственности уже привлекли 56 человек, сообщил заместитель руководителя территориального органа МЧС России по Северной столице Виктор Колесов, передает ТАСС.
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