В Петербурге массово штрафуют за купание в неположенных местах

Наказаны уже 56 человек. Петербуржцам выписывают штрафы за купание в неположенных местах. К ответственности уже привлекли 56 человек, сообщил заместитель руководителя территориального органа МЧС России по Северной столице Виктор Колесов, передает ТАСС.