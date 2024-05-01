Вредитель комнатных растений Паутинный клещ

Внешние признаки поражения: изменение окраски, «мраморность» листьев с последующим обесцвечиванием и массовым опадением, образование белых крапин на обратной стороне листовых пластинок, увядание, высыхание и отмирание листьев, наличие паутины на них.
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