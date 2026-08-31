В Барнауле 31 августа временно отключат холодную воду

Ограничения затронут несколько адресов на улице Шумакова и Павловском тракте В понедельник, 31 августа, в Барнауле пройдет плановая врезка водопровода диаметром 110 миллиметров — работы выполнят по адресу: улица Шумакова, 8а.
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