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В Барнауле 31 августа временно отключат холодную воду

В Барнауле 31 августа временно отключат холодную воду

Ограничения затронут несколько адресов на улице Шумакова и Павловском тракте В понедельник, 31 августа, в Барнауле пройдет плановая врезка водопровода диаметром 110 миллиметров — работы выполнят по адресу: улица Шумакова, 8а.

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