В аэропорту Сочи сняли временные ограничения

Росавиация заявила о снятии временных ограничений на работу аэропорта Сочи. «В аэропорту Сочи в 08:00 мск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в Telegram-канале представителя ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии