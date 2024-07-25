Можно ли заболеть раком, если часто делать КТ, рассказал онколог Буровик

В последние годы частота назначения компьютерной томографии заметно выросла. Еще в пандемию коронавируса многие не ждали направления от врача, а часто сами отправлялись на исследование при простуде — на всякий случай, вдруг дело уже дошло до пневмонии.
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